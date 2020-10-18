İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı
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İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

18.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:03

Meteoroloji'nin uyarısını yapmış olduğu sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Yağış, şehrin çeşitli yerlerinde etkili olurken, bazı vatandaşların denize girdiği görüldü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle küçük trafik kazaları meydana geldi.

Meteoroloji'nin sabah saatlerinde yaptığı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı etkisini göstermeye başladı.

BAZI VATANDAŞLAR DENİZE GİRİYOR

Anadolu Yakası Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oluyor. Üsküdar Salacak Sahili'nde yağışa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi.

Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

KÜÇÜK ÇAPLI TRAFİK KAZALARI

Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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