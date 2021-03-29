İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71,96'ya yükseldi
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71,96'ya yükseldi

Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71,96'ya yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 71,96'ya yükseldi.

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İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 71,96'ya yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 52,8 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 6,75 oldu.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,96 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 66,14, Terkos'ta yüzde 66,11, Sazlıdere'de yüzde 37,90, Alibey'de yüzde 63,95, Büyükçekmece'de yüzde 70,51, Ömerli'de yüzde 89,74, Darlık'ta yüzde 86,83, Elmalı'da yüzde 84,49, Kazandere'de yüzde 60,44 ve Pabuçdere'de yüzde 51,31 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 625,09 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 910 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 202,46 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 29 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,38, 2007'de yüzde 54,32, 2008'de yüzde 43,10, 2009'da yüzde 96,45, 2010'da yüzde 98,86, 2011'de yüzde 94,33, 2012'de yüzde 92,27, 2013'te yüzde 90,20, 2014'te yüzde 35,16, 2015'te yüzde 94,97, 2016'da yüzde 87,65, 2017'de yüzde 89,20, 2018'de yüzde 89,84, 2019'da yüzde 94,06, 2020'de ise yüzde 64,06 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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