İstanbul ÜMRANİYE elektrik kesintisi! 31 Temmuz Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ümraniye elektrik kesintisi listesi! 31 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 31 Temmuz günü İstanbul Ümraniye ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ümraniye elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Ümraniye elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Ümraniye elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
ÜMRANİYEELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:
ŞERİFALİ, TURGUT ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞERİFALİ, BURHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALTINŞEHİR, PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.