İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti
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İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti

17.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:33

Günlerdir süren kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen İstanbul'da kar yağışı, etkilerini sürdürüyor. İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 70'i geçtiği görülürken vatandaşlar işlerine gitmekte zorluk çekti.

Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.

İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'e ulaştı

TRAFİK OLUŞTU

Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. Hafta içi olması sebebiyle iş yerlerine gitmek üzere sabahın erken saatlerinde yola koyulanlar İstanbul trafiğiyle karşılaştı. Trafiği olumsuz etkileyen yağışların, kentin belirli noktalarında akışı kilitlediği görüldü. Ana yollarda trafik durma noktasına gelirken, ara sokaklarda ise durum daha kötü.

İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti

Trafik yoğunluk haritası yüze 70'i geçerken, etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğuna yol açtı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'e ulaştı

İDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'e ulaştı

YARIN YURDU TERK EDECEK

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; bugün de İstanbul'da etkili olacak kar yağışı, Perşembe günü yerini sağanak yağış ve soğuk hava dalgasının etkisine bırakacak. Sıcaklıklarda özellikle ülkenin iç kesimlerinde hissedilir derecede bir azalma beklenirken vatandaşlar bu nedenli yaşanacak buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarıldı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti
İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti


İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti
İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti
Haber Yorumları (4)
KARSIZ: istanbul kar yokkende böyle zaten değişen birşey yok
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ÇAKALLAR: sizin niyetiniz belli ama ekipler çalışıyor her yerde görüyoruz. .
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SİV: 2-3 gün eziyet çekmek susuzluktan ölmekten iyidir. Hemen şikayetleniyoruz. 2 gün önce barajlar susuz kaldı diye inleyenler kimdi. . . . . .
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