İstanbul TUZLA su kesintisi! 11-12 Ağustos İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Tuzla ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Ağustos İstanbul Tuzla su kesintisi saatleri...
TUZLA SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: AYDINLI MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 11.08.2025 11:16:18
Tahmini Bitiş Tarihi: 11.08.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185