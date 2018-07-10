İstanbul Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Kartal Çifti Son Yolculuklarına Uğurlandı
Haber-Kamera Murat SOLAK-Taner YENER İstanbul DHATekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde meydana gelen tren kazasında ölen Gani Kartal (77) ve Ruzibe Kartal (75) çifti son yolculuklarına beraber uğurlandı.
Haber-Kamera Murat SOLAK-Taner YENER İstanbul DHA
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde meydana gelen tren kazasında ölen Gani Kartal (77) ve Ruzibe Kartal (75) çifti son yolculuklarına beraber uğurlandı. Küçükçekmece Sultan Murat Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Kartal çifti defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.