İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
15.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:12
İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında saat 10.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı. İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kadıköy D-100 Karayolunda her iki yönde de trafik etkili olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında saat 10.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN