İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
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İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

15.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:12
İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında saat 10.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı. İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kadıköy D-100 Karayolunda her iki yönde de trafik etkili olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında saat 10.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı.


İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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