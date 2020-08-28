İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı öğrencileri listesine Arnavutluk vatandaşları damga vurdu. En başarılı 8 öğrenci Arnavutluk'tan oldu. Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej, başarılı öğrencileri kutlayarak, "Hepimizi gururlandırıyorsunuz" dedi.

İstanbul Teknik Universitesi (İTÜ) 2019-2020 lisans mezunları dereceleri açıklandı. Listede dikkat çeken bir detay yer aldı. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde İTÜ'nün en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk vatandaşlarından oldu.

BİRİNCİLİĞİ DÖRT ÖĞRENCİ PAYLAŞTI

Listeye göre bu sene okul birinciliğini dört öğrenci paylaştı. İTÜ 2019-2020 dönemi lisans birincileri 3,99 not ortalaması ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden Emiljo Mehillaj, İnşaat Mühendisliği'nden Bianka Pajo, Ekonomi'den Sigela Muharremi ve Alueda Kuka oldu. Okul ikinciliğini ise 3,96 ortalama ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden Arlind Billa ve Moleküler Biyoloji ve Genetik'ten Xhoela Bame paylaştı. Okul üçüncüsü de 3,94 ortalama ile İnşaat Mühendisliği'nden Alket Çiku oldu.

LİSTEYE ARNAVUTLUK VATANDAŞLARI DAMGA VURDU

Listede okulun en başarılı 8 öğrencisinin de Arnavutluk'tan olması dikkat çekti. Bir önceki sene 4 ortalama ile okul birincisi olan Ida Gjergji de Arnavutluk'tandı.

Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej

BAŞKONSOLOSTAN TEBRİK

Başarılı olan Arnavut öğrencileri, Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej da kutladı. Kadzadej, "İstanbul Teknik Üniversitesi 2019-2029 eğitim öğretim yılının en yüksek ilk 8 derecesine sahip olan Arnavut öğrencilerini en içten duygularımla tebrik ederim. Hepimizi gururlandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İTÜ'nün en başarılı 10 öğrencisi şöyle: