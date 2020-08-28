İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı öğrencileri listesine Arnavutluk vatandaşları damga vurdu. En başarılı 8 öğrenci Arnavutluk'tan oldu. Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej, başarılı öğrencileri kutlayarak, "Hepimizi gururlandırıyorsunuz" dedi.

İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
28.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:27

İstanbul Teknik Universitesi (İTÜ) 2019-2020 lisans mezunları dereceleri açıklandı. Listede dikkat çeken bir detay yer aldı. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde İTÜ'nün en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk vatandaşlarından oldu.

BİRİNCİLİĞİ DÖRT ÖĞRENCİ PAYLAŞTI

Listeye göre bu sene okul birinciliğini dört öğrenci paylaştı. İTÜ 2019-2020 dönemi lisans birincileri 3,99 not ortalaması ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden Emiljo Mehillaj, İnşaat Mühendisliği'nden Bianka Pajo, Ekonomi'den Sigela Muharremi ve Alueda Kuka oldu. Okul ikinciliğini ise 3,96 ortalama ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden Arlind Billa ve Moleküler Biyoloji ve Genetik'ten Xhoela Bame paylaştı. Okul üçüncüsü de 3,94 ortalama ile İnşaat Mühendisliği'nden Alket Çiku oldu.

LİSTEYE ARNAVUTLUK VATANDAŞLARI DAMGA VURDU

Listede okulun en başarılı 8 öğrencisinin de Arnavutluk'tan olması dikkat çekti. Bir önceki sene 4 ortalama ile okul birincisi olan Ida Gjergji de Arnavutluk'tandı.

İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej

BAŞKONSOLOSTAN TEBRİK

Başarılı olan Arnavut öğrencileri, Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej da kutladı. Kadzadej, "İstanbul Teknik Üniversitesi 2019-2029 eğitim öğretim yılının en yüksek ilk 8 derecesine sahip olan Arnavut öğrencilerini en içten duygularımla tebrik ederim. Hepimizi gururlandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İTÜ'nün en başarılı 10 öğrencisi şöyle:

İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Güncel
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı 3. Sayfa
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Magazin
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti Dünya
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Onur Saylak Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Jose Sosa Eddie Newton Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:27:41. #1.14#
title