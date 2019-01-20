İstanbul TBMM Başkanı Yıldırım: İstanbul, Sizin Dilinizden Dökülecek Yürekli Sözlere Konu Olsun...

Sanatçı Esat Kabaklı sanat hayatında geçen 50 yıla özel Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser düzenledi. Geceye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ve çok sayıda sanatsever katıldı. Esat Kabaklı ve orkestrası salondakilere, "Bil Oğlum, Göllübağ'a Selam" gibi söz ve müziği kendisine ait olan bir çok eser seslendirdi.

BİZE SANATIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Kürsüde konuşma yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'Bugün burada usta sanatçının 50. Yılını kutlamak için dostları olarak bir araya geldik. 50 yıl bir ömür. Milletin sesi olan,milletin sesini duyan bir halk ozanına saygımızı ve sevgimizi göstermek için huzurlarınızdayız. Esat Kabaklı bize Malazgirt'te Anadolu'nun şahlanışını, Türk-İslam'ın kanatlanışını anlattı. Coştuk ve ecdadımızla bir kez daha gurur duyduk. Bize Çanakkale de son sözü kimin söylediğini anlattı. Her siperde ayrı destan yazan o neferleri hatırladık, yeni destanlar yazmak için güç bulduk. Esat Kabaklı bize Sarıkamış'ta vatan için serden geçenleri anlattı. Sanatın gücünü bize gösterdi. Doğru sözü gönlümüze değen ezgilerle süsledi" İfadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U BİR DE SİZİN GÜR SESİNİZDEN DİNLEMEK İSTİYORUM"

Yıldırım 'Tam elli yıldır doğru olmayı, cesur olmayı, sadece rabbin önünde eğilmeyi anlattı bize. En az bir elli yıl daha bu ülkeye unutulmaz eserler verecek. İstanbul her zaman sanatçılara ilham vermiş, yuva olmuş hem korumuş hem de kollamış bir şehirdir. O nedenle bu mirası arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz.Benim bir talebim var Esat Kabaklı'dan, Malazgirt'i, Yemeni,Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi anlattınız bize. İstanbul da sizin büyük yeteneğinize dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum.Var mısın'İstanbul'u birde sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum.Bu şehri herkes sever ama sanatçılar bir başka sever" dedi.

Türk Halk Müziği repartuarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan birisi olan Esat Kabaklıyı gecede sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Esat Kabaklı'nın 50. Sanat yılına özel düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Fetih Marşı'nı çalan Kabaklı ve orkestrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tempo tutarak eşlik etti. Ardından Binali Yıldırım,İbrahim Kalın ve Mevlüt Uysal Esat Kabaklıya buket takdim etti. Yıldırım, Kalın ve Uysal, Esat Kabaklı ile birlikte Bil Oğlum'u okudu.

Kaynak: DHA