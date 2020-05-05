İSTANBUL-TARABYA SAHİLİ'NDE YUNUSLARIN DANSI KAMERADA
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İSTANBUL-TARABYA SAHİLİ'NDE YUNUSLARIN DANSI KAMERADA

İSTANBUL-TARABYA SAHİLİ'NDE YUNUSLARIN DANSI KAMERADA
05.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:49

Tarabya Sahili'nde yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu.

Tarabya Sahili'nde yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle gemi trafiğinde de gözle görülür şekilde azalma oldu. İstanbul Boğazı, transit gemi geçişi dışında neredeyse hiç deniz trafiği olmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Boğaz trafiğindeki sakinlik nedeniyle yunuslar daha da sık görülmeye başladı. Yunuslar gruplar halinde Tarabya Sahili'nde dolaştı.

İSTANBUL-TARABYA SAHİLİ'NDE YUNUSLARIN DANSI KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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