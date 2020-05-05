İSTANBUL-TARABYA SAHİLİ'NDE YUNUSLARIN DANSI KAMERADA

Tarabya Sahili'nde yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu.

Tarabya Sahili'nde yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle gemi trafiğinde de gözle görülür şekilde azalma oldu. İstanbul Boğazı, transit gemi geçişi dışında neredeyse hiç deniz trafiği olmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Boğaz trafiğindeki sakinlik nedeniyle yunuslar daha da sık görülmeye başladı. Yunuslar gruplar halinde Tarabya Sahili'nde dolaştı.

Kaynak: DHA