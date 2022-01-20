Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan binanın bulunduğu cadde, güvenlik amacıyla tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Yangının söndürülmesiyle trafik akışı normale döndü.