Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan binanın bulunduğu cadde, güvenlik amacıyla tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Yangının söndürülmesiyle trafik akışı normale döndü.

Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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