İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 2 KADIN KEDİ MAMASI YÜZÜNDEN YİNE KAVGA ETTİ
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 2 KADIN KEDİ MAMASI YÜZÜNDEN YİNE KAVGA ETTİ

ŞİŞLİ Feriköy'de daha önce sokak kedileri için bırakılan mamalar nedeniyle yaptıkları tartışma ile gündeme gelen kadınlar bir kez daha tartıştı.

29.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:13

ŞİŞLİ Feriköy'de daha önce sokak kedileri için bırakılan mamalar nedeniyle yaptıkları tartışma ile gündeme gelen kadınlar bir kez daha tartıştı. O anları taraflardan biri telefonunun kamerası ile kaydetti.

Şişli, Feriköy'de daha önce mamaları çöpe attığı için kendisine tepki gösteren kadın ile tartışan kadın, bu kez tepki gösteren kadına fiziki müdahalede bulundu. Daha önce mamaların çöpe atılmasını kamera ila kayıt altına alan kadın, bu kez de kendisine yönelik yapılan fiziki müdahaleyi kayıt altına aldı.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 2 KADIN KEDİ MAMASI YÜZÜNDEN YİNE KAVGA ETTİ

Kaynak: DHA

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