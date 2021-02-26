İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor
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İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor

26.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:38
İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor

Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor.

Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu akşam yapılacak açılışla Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir durağı daha meraklılarıyla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un restorasyonunun her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirttiği tarihi sinema ile birlikte İstanbul Sinema Müzesi de açılacak.

Yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açmaya hazırlanan Türkiye'nin ilk sinema müzesi, geçmişten bugüne Türk sinema tarihine ışık tutacak.

Özel koleksiyonlara da yer verilen müzede, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtlar da sinemaseverler için sergilenecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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