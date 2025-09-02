İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 2-3 Eylül İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 2-3 Eylül İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Silivri su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YENİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.09.2025 13:39:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.09.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
