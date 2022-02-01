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Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

AA, Alparslan Ermiş - Güncel
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Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Silivri ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Boşnak Bahçe mevkisinde, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Camal K. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

AA / Alparslan Ermiş - Güncel

İstanbul, Bahçe, Güncel, Haber

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