Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Boşnak Bahçe mevkisinde, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Camal K. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.