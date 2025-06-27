İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi! 27 Haziran Silivri elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Silivri elektrik kesintisi listesi! 27 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Haziran günü İstanbul Silivri ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Silivri elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Silivri elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Silivri elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başlangıç Saati: 00:05
Bitiş Saati: 02:05
Çalışma devam ediyor
Etkilenen Mahalleler
SELİMPAŞA Mah.
HÜRRİYET Mah.
Açıklama
Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.