Son dakika... SİLİVRİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN; 2 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ
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Son dakika... SİLİVRİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN; 2 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SİLİVRİ'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dairede bulunan iki kadın dumandan etkilendi.

SİLİVRİ'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dairede bulunan iki kadın dumandan etkilendi. Kadınlar, ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Silivri, Mimar Sinan Mahallesi İsmail Tan sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede bulunan 2 kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan kadınlar, çevredekiler tarafından daireden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı dumandan etkilenen iki kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de dairedeki alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika... SİLİVRİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN; 2 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika... SİLİVRİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN; 2 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika... SİLİVRİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN; 2 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika... SİLİVRİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN; 2 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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