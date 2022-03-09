Silivri'de kar yağışı başladı - Haberler

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Silivri'de kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Silivri'nin bazı köylerinde kar yağışı başladı.

İstanbul Silivri'nin bazı köylerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan karın ilçenin bazı noktalarında etkili olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesi kar yağışına karşı uyarılarda bulundu. Silivri'nin bazı köylerinde ise kar yağışının başladığı görüldü. Sabah saatlerinde yağan karın ilçenin bazı noktalarında etkili olduğu görüldü.

(Yusuf Eker/ İHA)

Silivri'de kar yağışı başladı

Silivri'de kar yağışı başladı

Silivri'de kar yağışı başladı

Silivri'de kar yağışı başladı

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

kar, Güncel, Haberler

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