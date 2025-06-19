İstanbul ŞİLE su kesintisi! 19-20 Haziran İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİLE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BALİBEY MAH

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 19.06.2025 11:31:55

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185