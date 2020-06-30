İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
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İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık döneminde ücretsiz arazi tahsis ettiği ithamlarıyla gündeme gelen İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Erdoğan, üniversite yönetimine ithafen "Bunlar Halbank'ı dolandırmaya çalıştı" demişti.

30.06.2020 07:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:16

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı.Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

ERDOĞAN'DAN DOLANDIRICILIK İTHAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

Kaynak: İHA

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