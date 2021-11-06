"İstanbul seçimlerinde ağladım" diyen Soylu'ya Kaftancıoğlu'ndan manidar yanıt - Haberler
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"İstanbul seçimlerinde ağladım" diyen Soylu'ya Kaftancıoğlu'ndan manidar yanıt

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerden İstanbul seçimlerini AK Parti'nin kaybetmesinin ardından ağladığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Kıyamam, beni de üzdün şimdi. Bugünden söyleyeyim çok yakında bir kez daha üzeceğiz" diye yanıt verdi.

31 Mart 2019'da düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal etmesi üzerine 23 Haziran 2019'da tekrarlanan seçimde AK Partili Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atarak tekrar kazanmıştı.

"İLK KEZ SÖYLEYEYİM, AĞLADIM"

Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında ''Ben İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım'' ifadelerini kullandı.

Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim ağladım da… İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Sebebi de şu: İstanbul bizim sevgilimiz… Bu toplumun sevgilisi. İstanbul, sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil. İstanbul'u herkes tarafından sevilen, etrafındaki bütün coğrafya tarafından sevilen birileri tarafından da imrenilen bir şehir. Bizim bu şehre hizmetlerimiz olması gerekir."

"ÇOK YAKINDA BİR KEZ DAHA ÜZECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından Soylu'nun sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan CHP'li Kaftancıoğlu da, "Kıyamam, beni de üzdün şimdi:) Bugünden söyleyeyim çok yakında bir kez daha üzeceğiz. Küsme, darılmaca yok #AzKaldı" yorumunu yaptı.

İstanbul seçimlerinde ağladım diyen Soylu'ya Kaftancıoğlu'ndan manidar yanıt

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