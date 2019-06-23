İstanbul seçim sonuçları 2019: İstanbul seçim sonucu son dakika!

Tarihi bir güne tanık olduğumuz 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. İstanbul seçimlerinde son durum ne diye merak ediliyor. İstanbullular, saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecekken sonuçların ne zaman açıklanacağı internette araştırılıyor. Peki İstanbul seçim son dakika durumu ne? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına nereden ulaşılabilir?

23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar, aşağıda verilen linkten İstanbul seçim sonuçları son dakika durumuna ulaşabilir. İstanbul seçiminde kim önde, İstanbul seçimini kim kazandı, İstanbul seçimindeki oy dağılımı vb. gibi tüm soruların cevabına aşağıdaki İstanbul seçim sonuçları 2019 sayfasından ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca İstanbullu, yeni belediye başkanını seçmek için oy kullanmaya gidiyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilirken seçim sonuçları için geri sayım başladı. Sandıklar 17.00'de kapandıktan sonra oylar sayılmaya başlanacak. YSK'nın yasağı kalktığı zaman tüm ayrıntıları sizinle paylaşacağız.