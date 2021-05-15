İSTANBUL-SARIYER'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI
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İSTANBUL-SARIYER'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDIHaber-Kamera: OzanURAL -Buğra AKAY / İSTANBUL DHASarıyer'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı.

İSTANBUL-SARIYER'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: OzanURAL -Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

Sarıyer'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı. Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Yangın, Sarıyer Tarabyaüstü İETT otobüs son duraklarında saat 06.00 sıralarında, park halindeki 34 DZ 23 91 plakalı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste çıktı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otobüsü kısa sürede alevler tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından polis ekipleri yanan otobüs üzerinde ve garajda olay yeri incelemelerinde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ALEV ALEV YANDI

Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İSTANBUL-SARIYER'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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