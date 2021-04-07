İstanbul sahur vakti 2021! İstanbul sahur vakti! Sahur saatleri!

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan ay olarak kabul edilen Ramazan'a kısa zaman kalması sebebiyle Ramazan ayı ile ilgili araştırılmaya yapılmaya başlandı. Peki, İstanbul sahur vakti 2021! İstanbul sahur vakti! Sahur saatleri!

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan ay olarak kabul edilen Ramazan'a kısa zaman kalması sebebiyle Ramazan ayı ile ilgili araştırılmaya yapılmaya başlandı. Peki, İstanbul sahur vakti 2021! İstanbul sahur vakti! Sahur saatleri!

İSTANBUL SAHUR VAKTİ 2021!

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve ilk sahura kalkacak. Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

SAHUR DUASI NEDİR?

Sahurda, oruca başlarken edilen dua sevap kazandırır. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in de ettiği gibi imsak vaktinde şu duayı edebilirler: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…

İSTANBUL İLK GÜN SAHUR SAATİ

Bu yıl Ramazan ayı ilk günü Nisan ayının 13'üne denk gelmektedir. 12 Nisan Pazartesi günü gecesi ilk sahur vaktidir. İstanbul ilk sahur saati, 04:50, Ankara'da 04:38'de, İzmir'de 05:05'de, Bursa'da 04:53'de ve Diyarbakır'da 04:14 olarak belirlendi. Diğer illerin imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz...

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