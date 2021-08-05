İstanbul polisi, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı
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İstanbul polisi, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı

İstanbul polisi, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Beykoz'da ormanlık alanlarda ve Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve Orman Koruma Müdürlüğü ekipleri arama, tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Drone destekli denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti.

Helikopter destekli yürütülen çalışmalarda ani müdahale için itfaiye ekipleri ve TOMA hazır bekletildi.

Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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