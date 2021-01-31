İstanbul pazar gününe sakin uyandı
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İstanbul pazar gününe sakin uyandı

31.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:03
İstanbul pazar gününe sakin uyandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik ve sakinliğin hakim olduğu bir pazar yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik ve sakinliğin hakim olduğu bir pazar yaşanıyor.

İstanbullular, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve yarın sabah saat 05.00'te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan ve caddelerde sessizlik hakim.

Tarihi Yarımada'daki turistlik mekanlar ile sahil şeritlerinde sakinlik yaşanıyor.

İstanbulluların buluşma noktalarından olan Taksim Meydanı tenhalığıyla dikkati çekerken, İstiklal Caddesi'nde ise turistler izin belgelerini gösterdikten sonra kalabalığıyla ünlü caddeyi gezdi.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeritlerinde de turistlerin yanı sıra bazı vatandaşların da evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkardığı gözlendi.

Polis ekipleri kontrol noktalarında denetim yaptı

Polis ekipleri ana arterler ile caddelerde kurdukları kontrol noktalarında trafikteki araçları denetleyerek, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Kentin Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde de sakinlik hakim.

Vatandaşlar, yalnızca evlerine yürüme mesafesinde olan esnaftan günlük alışverişlerini yapıyor.

D100 Karayolu ve diğer ana yollarda trafikte araç yoğunluğu yaşanmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin Anadolu Yakası'nda belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan İBB verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu saat 12.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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