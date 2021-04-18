Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı
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Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de çocuklarını dilendiren yabancı uyruklu kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim'de çocuklarını dilendiren yabancı uyruklu kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim'de bir erkek, biri kız iki çocuğunu dilendiren yabancı uyruklu kadın kameralara yakalandı. Çocuklarından para aldığı anlar saniye saniye görüntülenen kadın ve çocukları, şikayet üzerine Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekiplere direnmeyen kadın, zabıta aracına götürülürken kendisini çeken gazetecilere saldırdı. Kadın daha sonra ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Kadına Kabahatler Kanunu gereği 204 lira idari para cezası kesildi. İşlem sonrası serbest bırakılan kadının daha önce de aynı yerde çocukları ile beraber dilendiği öğrenildi.

-İHA-

Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı
Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı
Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı
Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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