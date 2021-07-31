İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangın söndürme desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangın söndürme desteği

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangın söndürme desteği
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kadirli, Marmaris ve Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 23 araç ve 77 personel gönderdi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kadirli, Marmaris ve Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 23 araç ve 77 personel gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Antalya Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla 5 arazöz ve 18 personel gönderen İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye Kadirli'deki orman yangına da 13 arazöz ve 44 kişilik ekiple destek verdi.

Yine Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için de 5 arazöz ve 15 personel görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Çağatay Akman Prens William
Spor Diego Muslera Eda Erdem Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangın söndürme desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:33:25. #1.15#

title