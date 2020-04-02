İstanbul Orchestra'Sion-Uluslararası Piyano Yarışması'nın ödül töreni TRT Müzik'te yayınlanacak Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Orchestra'Sion-Uluslararası Piyano Yarışması'nın ödül töreni 4 Nisan'da TRT Müzik kanalında yayınlanacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Orchestra'Sion-Uluslararası Piyano Yarışması'nın ödül töreni 4 Nisan'da TRT Müzik kanalında yayınlanacak.

Gülsin Onay, Pierre Reach, Olivier Moulin, Toros Can, Jean-Yves Clement ve Ratimir Martinovic'in jüri üyesi olduğu yarışmanın ödül töreni, Notre-Dame de Sion Konser Salonunda gerçekleştirildi.

Programda, birincilik ödülü alan Güney Koreli Kisuk Kwon ile ikinci Fransız Aude-liesse Michel ve üçüncülük ödülünün sahibi Romanyalı George Todica'nın, Orchestra'Sion eşliğinde icra ettiği eserler dinlenebilecek.

Etkinliğin üçüncü aşamasında, besteci Ali Darmar'ın yarışmaya özel bestelediği çağdaş eseri en iyi yorumlayan Kisuk Kwon, "Ali Darmar Ödülü"nün sahibi oldu. Notre-Dame de Sion öğrencilerinden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu verilen "NDS Gençlik Müzik Ödülü"nün sahibi ise Aude-liesse Michel oldu.

4. İstanbul Orchestra'Sion - Uluslararası Piyano Yarışması'na 31 ülkeden 80'i aşkın aday başvurmuştu.

Kaynak: AA