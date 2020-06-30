İstanbul Modern Sinema çevrimiçinde sizinle! Türkiye'de sinemanın öncülerinden Sigmund Weinberg'in izini süren Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli'nin dünyadaki ilk gösterimi 2-3 Temmuz'da İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden izlenebiliyor.

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş'nin katkılarıyla çevrimiçi gösterim programında özel bir filme yer veriyor. Türkiye'ye sinema kültürünü getirmiş ve yerleştirmiş biri olarak tarihe geçen Sigmund Weinberg'in izini süren ve Profesör Savaş Arslan imzasını taşıyan Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli'nin dünyadaki ilk gösterimi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşuyor.

2020 yapımı belgesel, 20. yüzyıl başlarında İstanbul'daki sosyal yaşama ışık tutuyor. Fotoğraf makinesinden gramofona, sinemadan otomobile dönemin teknolojik yeniliklerini, 1908 yılında İstanbul'un ilk sinema salonunun açılmasını ve Weinberg'in beş kıtaya dağılmış ailesinin izlerini sürüyor. Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli, yüz yıl önce birçok değişimin yaşandığı bir dönemde, hem Sultan II. Abdülhamid'in hem de Sultan V. Mehmed Reşad'ın resmi fotoğrafçısı ve sinemacısı olan Sigmund Weinberg ile ilgili kapsamlı bir araştırma sunuyor.

Film, Burçak Evren ve Giovanni Scognamillo gibi sinema tarihçileriyle yapılan röportajların yanı sıra, Karagöz ile Weinberg'in, gölge oyunu ile sinema filmlerinin aralarındaki fark ve bağlantılara da esprili bir dille yer veriyor.

Kaynak: Bültenler