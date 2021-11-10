İstanbul Modern'den ara tatilde çocuklar için çevrim içi atölye programları

İstanbul Modern, 15-19 Kasım ara tatilinde çocuklara yönelik çevrimiçi atölye programı hazırladı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu, farklı kavramlara odaklanan "Benim Renklerim", "Birleşen Nesneler", "Benim Bakışım", "El Yapımı Kağıda Silüetler" ile "Kelimeler ve İmgeler" adlı 5 atölye çalışmasını içeriyor.

Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen atölyelerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu Katılım Belgesi verilecek.

Atölye çalışmaları, İstanbul Modern'in sergilerinden gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor.

Atölyede çocuklar, müze uzmanının canlı paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.

Online kayıt, http://www.istanbulmodern.org/ üzerinden yapılabiliyor.

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