İstanbul Modern'de Sevgililer Günü'ne özel program

10.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:00

İstanbul Modern 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir program hazırladı.

Sevgililer Günü'nde sanat dolu bir gün geçirmek isteyenler İstanbul Modern'de buluşuyor.

İstanbul Modern Sinema'da ünlü Fransız oyuncu Louis Garrel'ın yönettiği Sadık Bir Adam adlı filmi izleyen çiftler, gösterimin ardından "Şimdinin Peşinde" ve "Lütfi Özkök: Portreler" sergilerini rehber eşliğinde geziyor.

Katılacakları atölye çalışmasında ise "Lütfi Özkök: Portreler" sergisinde yer alan şairlerin şiirlerinden yola çıkarak, kendi desenlerini oluşturuyor. Atölyede her katılımcının seçtiği bir mektup, Nâzım Hikmet, Özdemir Asaf, Can Yücel, Atilla İlhan ve Yaşar Kemal gibi ünlü şairlerin sevgiye dair şiirlerini içeriyor. Katılımcılar, okudukları şiiri mürekkep ve suluboya desenlerle sevdiklerine hediye etmek için yeniden yorumluyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen bu etkinliklere katılmak isteyenlerin (212) 334 73 41 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlı.

İstanbul Modern'de Sevgililer Günü

14.00 Film gösterimi Sadık Bir Adam

16.00 "Şimdinin Peşinde" ve "Lütfi Özkök: Portreler" rehberli sergi turu

17.00 "Şiirlerden Resimlere" Atölye programı

Kaynak: Bültenler