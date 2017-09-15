İstanbul Moda Haftasında Gökhan Türkmen De Podyuma Çıktı!

İstanbul Fashion Week 2018 kapsamında gerçekleşen Emre Erdemoğlu defilesi Zorlu Center'da iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda kazandığı ödül sonrasında Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül sahibi olan başarılı tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda Aysel Gürel'in 15 şarkısı resmedilerek koleksiyona işlendi. Tüm detaylarda şarkı içerisinde geçen ve Erdemoğlu'nun en önemsediği sözler nakış, baskı, işleme ve dokuma teknikleriyle koleksiyonun bütününde kullanıldı.

Büyük bir Aysel Gürel hayranı olan tasarımcı, Aysel'in şarkılarını ayrıca print tekniğiyle tüm koleksiyonun iç detaylarında kullandı. El işlemesi dantel kabanlar, print desenli kimonolar, röpteşambır formlar, oversize nakışlı kabanlar, boncuk işlemeler, 70'ler stili kare kemik gözlükler, kıpkırmızı uzun el örmesi saçaklı kemerler ve muhteşem rugan ayakkabılar defilede izleyenleri büyüleyen parçalar arasındaydı.

Ocak ayında İtalya'da yeni koleksiyon lansmanını gerçekleştirecek olan başarılı tasarımcı, büyüleyen defilesini sahnede Gökhan Türkmen ile yürüyerek bitirdi. Defileyi Keremcem, Soner Sarıkabadayı, Rober Hatemo, Emre Kaya , Zeynep Mansur,Yiğit Dikmen gibi ünlü isimlerin yanı sıra büyük bir davetli kitlesi izledi.

Koreografisini Öner Evez'in üstlendiği defilenin müzikleri Oben Budak imzası taşıdı. Styling de Alexander Kokoskeriya ile çalışan başarılı modacı davetlilerden her zamanki gibi tam not aldı.