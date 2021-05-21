İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Van'da Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir köyünü ziyaret etti
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İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Van'da Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir köyünü ziyaret etti

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Van'da Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir köyünü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir köyünü ziyaret etti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir köyünü ziyaret etti.

Özdağ, Ayyıldız Hareketi heyetiyle geldiği Van'da, Muradiye ilçesinde Kırgız Türklerinin kurduğu, Ata Yurdu'nu gezdi. Burada incelemelerde bulunan Özdağ, Erciş merkez Kara Yusuf Paşa Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ulupamir köyüne geçti. Kırgız Türkleriyle köydeki konak evinde bir araya gelen Özdağ, köy sakinlerinden yaşadıkları arazi sorunu hakkında bilgi aldı.

Ümit Özdağ, burada yaptığı açıklamada, Ulupamir'in bazı olumsuz gelişmeler nedeniyle gündeme geldiğini, bu konuyu görüşmek üzere köyü ziyaret ettiklerini anlattı. Ulupamir'in Türkiye ile Türkistan, Anadolu ile Orta Asya arasında hem maddi hem de manevi bir bağ olduğunu dile getiren Özdağ, şöyle dedi:

"Ulupamir, Türkiye'nin güvenliğinin bir parçasıdır. Ulupamirliler yalnız değildirler çünkü büyük Türk Milleti, 40 yıldan beri Pamir yaylalarından Anadolu yaylalarına gelip, burada Ulupamir'i kuran soydaşlarımızın Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için nasıl mücadele ettiğini nasıl 7 şehit verdiğini nasıl gaziler verdiğini gayet iyi bilmektedir. "

Ulupamir köyünün karşı karşıya olduğu arazi ihtilafının çözülmeyecek bir mesele olmadığını kaydeden Özdağ, "Bu arazi ihtilaflarına hükümetin derhal gereken müdahaleyi yaparak, gereken kamulaştırmaları gerçekleştirip, bir çözüm bulması gerektiğine inanıyoruz. Ulupamirlilere söz verdik, meseleyi TBMM'nin gündemine de getirip, bundan sonra takipçisi olacağız. Ulupamirliler, sulh içerisinde komşu köylerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barış içerisinde herhangi bir ihtilafın olmadan yaşamak istiyorlar." diye konuştu.

Ulupamir köyü muhtarı Eyüphan Vatansever de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek komşu köylerle hiçbir husumetlerinin olmadığını söyledi.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret etti.

1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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