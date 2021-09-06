İstanbul Metro yeni logosu nedir? 2021 İstanbul Metro'nun yeni simgesi nedir, U harfi mi oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar İstanbul Metro yeni logosu nedir? 2021 İstanbul Metro'nun yeni simgesi U harfi mi oldu? sorularının cevaplarını merak etti. Haberimizden İstanbul Metro'sunun yeni logosuna ulaşabilirsiniz...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da metronun yeni simgesi" notuyla yeni logoyu paylaştı. Böylece daha önce "M" olan simge "U" oldu. Peki, İstanbul Metro yeni logosu nedir? İstanbul Metro yeni simgesi nedir? İstanbul Metro yeni logo görüntüsü var mı? İstanbul Metro yeni logosu ne zaman değiştirilecek? Bugün mü değiştirildi? İşte bilgiler... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İSTANBUL METRO YENİ LOGOSU NE OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da metronun yeni simgesi" notuyla yeni logoyu paylaştı. Böylece daha önce "M" olan simge "U" oldu.

İstanbul Metro yeni logosu:

İstanbul Metro yeni logo

DEĞİŞİKLİK SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Metronun simgesinin "U" olarak değiştirilmesi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bakanın paylaşımına yorum yapan kullanıcılardan bazıları yapılan hamleyi gereksiz bulurken, bazıları da İBB'nin çalışmadığını belirterek doğru buldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İBB'DEN JET TEPKİ

Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Yapılan değişikliğe tepki gösteren Ongun, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.