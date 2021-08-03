İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli olarak Malatya, Tokat ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı, 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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