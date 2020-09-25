İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

25.09.2020 06:55 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:05
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

İSTANBUL merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun FETÖ'nün üniversitelerde görev yapan akademisyenlerine yönelik olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli olarak 26 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 76 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda önceden belirlenen adreslere saat 06.00'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun FETÖ'nün üniversitelerde görev yapan akademisyenlerine yönelik olduğu öğrenildi.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi 247. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina oldu. Binaya giren polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu dairede arama yaparken ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.


İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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