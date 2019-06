İSTANBUL Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Gelir değil başarı odaklı kariyer planlaması yapın

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Gelir değil başarı odaklı kariyer planlaması yapın

İSTANBUL, (DHA) -Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çaba harcamadan, emek vermeden, zorluk çekmeden başarı gelmez. Gelir değil başarı odaklı kariyer planlaması yapın. Başarının doğal sonucu ve ödülü gelir olacaktır" dedi.

Bu yıl altıncı mezunlarını veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Haliç Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla mezuniyet töreni düzenledi.

Tören, Şimdi Ensemble konseriyle başladı. Törene, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte aileler de katıldı. Üniversite eğitimini tamamlayan 977 ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Burada konuşan Bakan Ersoy, "Sevgili gençler eğitim hayatınızın son aşamasını bitirmiş olsanız bile iş hayatınızda öğrenme süreci daha yeni başlıyor. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Tavsiyelerimizin belirli sınırları geçmesi mümkün değil. Yurt içinde ve yurt dışında sizleri hayata en donanımlı şekilde hazırlamak bizlerin görevi. Sizler ise kendinizi yetiştirmekle sorumlusunuz. Çaba harcamadan, emek vermeden, zorluk çekmeden başarı gelmez. Başarısızlık bir kayıp değil deneyimdir" diye açıklamada bulundu.

SABIRLI VE İSTİKRARLI OLMAK GEREKİYOR

Öğrencilere tavsiyeler veren Bakan Ersoy, "En önemli şey dünyayı takip etmeniz, güncel gelişmelerden bilgi sahibi olmanızdır. Özellikle teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin içinde olmanız ve kendinizi daima geliştirmeniz. Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki bizler de gelişelim tüm Türkiye sizinle birlikte gelişsin. Gelir odaklı değil başarı odaklı kariyer planlaması yapın. Başarının doğal sonucu ve ödülü gelir olacaktır. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmaktır. Hiçbir zaman acele etmeyin gerek yok, hata yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER ÜLKENİN GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR"

Öğrencilerin mezun olmasıyla Türkiye'ye katkı sundukları için gururlu olduklarını belirten FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, "Gençler ülkenin geleceğinin teminatıdır. Onların bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı, donanımlı, yüksek standartlı olmaları için yapılan her yatırım ülkenin geleceği için yapılmış bir yatırımdır. Eğitim de bu yatırımların en önemlisi, vazgeçilmezidir. Üniversitede öğrenciler, mesleki bilgi kadar kendilerini ve toplumu tanıma, sorumluluk alma, inisiyatif kullanma, zor şartlarda karar verme gibi kişisel yetenek ve becerilerini de geliştirdiler. Şimdi öğrencilerin kendileri ve ülkeleri için sorumluluk alma zamanıdır. Sizler bu ülkenin geleceği ve umudusunuz" şeklinde konuştu.

"BİTİRİŞLER BAŞLANGIÇLARDAN DAHA ÖNEMLİDİR"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı ise her mezuniyet kutlamasının bir başlangıcın başarı ile sonra erdirilişinin kutlaması olduğunu ifade ederek, "Sevgili öğrenciler, bugün hayatınızdaki bir bitişin eşiğine geldiniz. Bitişler yeni başlangıçlar, eşikler yeni kapılardan geçişler içindir. Bu yüzden bitirişler, başlangıçlardan daha anlamlı ve önemlidir. Bu üniversitedeki öğrenim hayatınızın sonunda her birinize 'iyi ki' dedirtecek bir süreci size sunmanın gayreti içinde olduk. Bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Önüne geldiğiniz yeni eşiklerin sizin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli kapılara açılmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 6. Dönem Mezuniyet Töreni, keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA