İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
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İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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