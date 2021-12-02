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İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

AMATÖR ve profesyonel ressamlardan oluşan İstanbul Kız Lisesi mezunu 44 kadın sanatçının resimlerinin sergilendiği "Geçmişe Saygı Geleceğe Umutla" sergisi kapılarını açtı.

İSTANBUL (DHA) - AMATÖR ve profesyonel ressamlardan oluşan İstanbul Kız Lisesi mezunu 44 kadın sanatçının resimlerinin sergilendiği "Geçmişe Saygı Geleceğe Umutla" sergisi kapılarını açtı.

İstanbul Kız Lisesi mezunu amatör ve profesyonel ressamlardan oluşan 44 kadın sanatçı lisenin kuruluşunun 110'uncu yılında "Geçmişe Saygı Geleceğe Umutla" sergisini hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün de katkısıyla düzenlenen serginin açılışını Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan yaptı.

İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu çatısı altında birleşen kadın sanatçıların düzenlediği sergi 17 Aralık tarihine kadar İstanbul Tarık Zefer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Sergi, her gün 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.


İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

İstanbul Kız Lisesi'nin 44 kadın ressamından sergisi

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