İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 6-7 Ekim İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ekim İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ
İSKİ Kağıthane su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ŞİRİNTEPE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.10.2025 13:16:46
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185