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İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 22-23 Nisan İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 22-23 Nisan İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Nisan İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...

Kağıthane su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.04.2025 14:45:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.04.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 22-23 Nisan İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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