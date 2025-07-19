İstanbul KAĞITHANE elektrik kesintisi! 19 Temmuz Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul KAĞITHANE elektrik kesintisi! 19 Temmuz Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Kağıthane elektrik kesintisi listesi! 19 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Temmuz günü İstanbul Kağıthane ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kağıthane elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Kağıthane elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Kağıthane elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kağıthane elektrik kesintisi listesi yayınlandı:

2025-07-19 13:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah KORU sk bölgelerinde 19/07/2025 13:00:00 - 19/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-19 13:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY sk / NURTEPE mah ALİBEY, AYLİN, CEMAL, KUTLU, PAMUKKALE, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ sk bölgelerinde 19/07/2025 13:00:00 - 19/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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