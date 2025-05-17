İstanbul KAĞITHANE elektrik kesintisi! 17 Mayıs Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Kağıthane elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-17 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATMACA, BÖĞÜRTLEN, KAÇKAR, KEMERBURGAZ, SARIKANARYA sk bölgelerinde 17/05/2025 09:00:00 - 17/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.