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İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 25-26 Mart İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 25-26 Mart İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Mart İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...

Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CAFERAĞA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.03.2025 14:57:19

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.03.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 25-26 Mart İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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