İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 MAYIS
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: ÖMERLİ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.05.2025 13:02:51
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.05.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.05.2025 14:48:33
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.05.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: TOKATKÖY MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.05.2025 09:54:06
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.05.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185