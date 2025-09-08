İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 1.KISIM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.09.2025 13:07:17
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.09.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
MALTEPE
Etkilenen Mahalle: BAŞIBÜYÜK MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.09.2025 13:53:04
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.09.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ŞİLE
Etkilenen Mahalle: BALİBEY MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.09.2025 11:56:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.09.2025 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185