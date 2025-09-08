İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 1.KISIM MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.09.2025 13:07:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 8.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

MALTEPE

Etkilenen Mahalle: BAŞIBÜYÜK MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.09.2025 13:53:04

Tahmini Bitiş Tarihi: 8.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ŞİLE

Etkilenen Mahalle: BALİBEY MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.09.2025 11:56:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 8.09.2025 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185