İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 29 NİSAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FETİHTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.04.2025 11:31:00

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.04.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.04.2025 14:10:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.04.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KAYIŞDAĞI MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.04.2025 09:23:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.04.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185