İstanbul İSKİ su kesintisi! 27-28 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 27-28 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 27 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ADALAR

Etkilenen Mahalle: MADEN MAH.- BÜYÜKADA

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.06.2025 09:23:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.06.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalle: ŞAHİNTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.06.2025 15:16:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.06.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.06.2025 14:21:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.06.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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