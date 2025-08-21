İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AVCILAR

Etkilenen Mahalle: ÜNİVERSİTE MAH.

Arıza Açıklaması: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.08.2025 12:55:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalle: CELALİYE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.08.2025 11:15:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.08.2025 14:57:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu

Yavaş'ı kahredecek iddia! Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
İstenmeyen görüntüler! Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi

Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi
Ünlü şarkıcıdan sahnede kedisine sutyen fırlatan hayranına ilginç tepki

Ünlü şarkıcıdan sahnede kedisine sutyen fırlatan hayranına ilginç tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.